Адвокаты снова просят суд отпустить Луценко

Адвокаты просят Печерский районный суд Киева изменить бывшему министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО меру пресечения, на не связанную с содержанием под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, свое ходатайство адвокаты мотивируют выводами комиссии Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО с декабря прошлого года содержится в Лукьяновском СИЗО. За время ареста он перенес длительную голодовку, объявленную им в знак протеста после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения. После голодовки состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО ухудшилось.

1 сентября супруга Ю.ЛУЦЕНКО Ирина сообщила, что экс-министр нуждается в срочном лечении, поскольку у него обнаружен цирроз печени.

После этого экс-министра несколько раз обследовали врачи.

22 сентября, по данным пресс-службы Государственной пенитенциарной службы Украины, специалисты Министерства здравоохранения через руководство Киевского СИЗО предоставили Ю.ЛУЦЕНКО результаты обследования состояния его здоровья. Состояние здоровья заключенного членами комиссии признано удовлетворительным, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, что привело к тяжелым последствиям, и злоупотреблению властью, совершенное работником правоохранительного органа.