Сегодня Печерский суд снова примется за Тимошенко

Сегодня Печерский районный суд города Киева после двухнедельного перерыва продолжит рассмотрение по существу уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего премьер-министра Украины, лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, заседание начнется в 15.00 по адресу: ул. Крещатик, 42а.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Печерский райсуд Киева рассматривает дело против экс-премьера с конца июня.

С 5 августа Ю.ТИМОШЕНКО по решению суда содержится в Лукьяновском СИЗО.

12 сентября в заседании суда по рассмотрению уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО был объявлен перерыв до 27 сентября.

Судья Родион КИРЕЕВ обосновал свое решение тем, что подсудимой необходимо подготовиться к судебным дебатам.