Луценко намекает, что тандем Тимошенко-Яценюк обречен

Юрий ЛУЦЕНКО надеется на формирование объединенной оппозиции в Украине.

Об этом бывший министр внутренних дел Украины заявил в интервью Lb.ua.

Ю.ЛУЦЕНКО убежден: «Если речь идет не о личном интересе, а о национальной перспективе, выход - в создании единого демократического движения с единым списком».

При этом он отметил, что «в результате последних выборов Украина в политическом плане отброшена в 1999 год. Расправа над оппозицией, цензура, монополизация бизнеса, вседозволенность криминала под прикрытием силовиков – все это печально знакомые правила из прошлого. Естественно, за 1999-м наступил 2000-й год: объединение разноцветной оппозиции, постепенный рост общественной активности. Тогда это называлось «Украина без Кучмы», теперь – Комитет сопротивления диктатуре. Все идет правильным путем. Впереди 2002-й – год победы оппозиции на выборах в парламент. Для того, чтобы это стало реальностью, очень важно суметь объединиться».

В ответ на замечание о том, что если идти двумя колоннами – «Батькивщиной» и «Фронтом Змін», в сумме можно получить больше, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Конечно, такой подход лучше сегодняшнего горя от ума десятков «микрогетьманов». Но, как показал опыт выборов 2006 и 2007 годов – это далеко не залог успеха. Да, демократы могут победить двумя колоннами с перевесом в 3-5%. А дальше начинается внутренняя конкуренция, которая отбирает время и энергию. Или у вас есть уверенность, что отношения ТИМОШЕНКО-ЯЦЕНЮК гарантированно не повторяют самоуничтожение ЮЩЕНКО-ТИМОШЕНКО?».

По словам экс-министра, еще в 2007 году он в присутствии Юлии ТИМОШЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА, Вячеслава КИРИЛЕНКО, Анатолия ГРИЦЕНКО предлагал создать Союз демократических сил (СДС), где каждый лидер возглавит конкретное направление реформ. «Я считаю, что такой политический проект, где избиратель увидит и премьера, и членов его команды в правительстве и на местах – адекватный ответ времени. Только самое широкое объединение позволит привлечь ум и энергию не под кого-то, а для решения четких задач», - убежден Ю.ЛУЦЕНКО.