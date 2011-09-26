СМИ: Выборы главы Верховного суда заблокировали

Окружной административный суд Киева запретил проводить 30 сентября пленум Верховного суда с повесткой дня об избрании нового главы Верховного суда.

Об этом, ссылаясь на источники сообщает Украинская правда.

Определение запретить выборы главы Верховного суда вынесено по иску судьи Верховного суда Николая Пинчука.

Пинчук, который откомандирован в Высшую квалификационную комиссию судей, в исковых требованиях просит суд признать противоправной бездеятельность пленума Верховного суда от 16 сентября, который не сообщил ему о пленуме 30 сентября, где должны избирать главу Верховного суда.

Кроме того, Пинчук требует признать противоправным решение пленума Верховного суда от 11 марта о недопущении Пинчука к участию в голосовании за отставку Василия Онопенко.

Таким образом, Окружной административный суд Киева по иску Пинчука вынес определение об обеспечении иска и запретил проведение пленума 30 сентября.

По информации источников, определение суда играет на руку судье Верховного суда Игорю Самсину, который является главным конкурентом Василия Онопенко при избрании на должность главы Верховного суда и пользуется поддержкой Андрей Портнова.

Как известно, полномочия Василия Онопенко заканчиваются 29 сентября. Пленум Верховного суда с повесткой дня о выборах главы был назначен на 30 сентября.