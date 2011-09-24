Янукович: Киев был «вторым Иерусалимом» для Восточной Европы

София Киевская всегда была центром притяжения для тех, кто боролся за свободу и единство Украины.

Об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в выступлении на торжествах по случаю 1000-летия Софийского собора, сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в выступлении, «тысячу лет назад в стольном Киеве, в верхнем, княжеском городе был заложен храм Софии – Премудрости Божьей.

Взяв за образец главную святыню Византийской империи – храм Святой Софии в Константинополе, равноапостольный князь Владимир вознес свою недавно окрещенную страну на одну ступень с ведущими государствами европейского христианского мира Средневековья.

Такую политику проводил и его сын Ярослав, при правлении которого строительство Софии Киевской было завершено».

Президент Украины подчеркнул, что «храм стал символом стремлений наших предков к высокой духовности, государственному могуществу, построению общественной жизни на фундаменте евангельских добродетелей. София Киевская – это одновременно духовный, политический, культурный и просветительский центр древнего Киевского Государства».

«Именно здесь, - отмечается в выступлении, - проходили «посажения» на великокняжеский престол, церковные соборы, принятие иностранных послов.

Здесь велось летописание. Здесь была основана первая известная на Руси библиотека, здесь переводились книжки, здесь получала знание молодежь».

«Храм Святой Софии был и остается воплощением духа христианского единства, соединительным звеном между религиозными традициями Востока и Запада», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что «отсюда, от святой Софии, свет веры Христовой распространялось на всю Восточную Европу. Поэтому для всех близлежащих народов Киев с его святынями стал на все следующие столетия «вторым Иерусалимом», «крестильной купелью»».

Глава государства отметил: «Вместе с народом София Киевская пережила все его исторические высокие взлеты и тяжкие испытания. Неоднократно подвергалась разрушению и опустошению.

Но, как Феникс из пепла, всегда восставала вновь во всей своей красоте и величии».

В.ЯНУКОВИЧ также напомнил, что «в первой половине XVII века митрополит Петр Могила возродил храм. Это стало символом несокрушимости православной церкви, предвестником больших изменений в бытии нашего народа.

Вскоре колокола возрожденного собора приветствовали победное казацкое войско Богдана Хмельницкого».

«Всегда София Киевская была центром притяжения для тех, кто боролся за свободу и единство Украины», - отметил В.ЯНУКОВИЧ и добавил: «И мы должны помнить, что именно здесь в 1991 году Всеукраинским народным вече был поддержан Акт о государственной независимости Украины».

Как подчеркнул глава государства в своем выступлении, «Во все времена София оставалась источником нашей духовности. И сегодня призвание Святой Софии – быть благодатной сенью, под которой будет происходить самоутверждение Украины как европейского государства, будет укрепляться ее суверенность и соборность».

«София Киевская является определяющим памятником украинской и мировой культуры. Бесценные шедевры, которые сберегли эти стены, – признаны достоянием мировой культуры и занесены в наследство ЮНЕСКО», - отметил В.ЯНУКОВИЧ и выразил «искреннее уважение работникам Национального заповедника «София Киевская».

«Благодаря вам тысячи и тысячи граждан Украины и гостей нашей столицы имеют возможность прикоснуться к культурному наследию, получить огромный духовный подъем», - обратился он к сотрудникам заповедника.

Глава государства также подчеркнул, что «этот храм - один из первых храмов древней Руси, посвященный Премудрости Божьей».

«Под высокими сводами этого храма, перед глазами Богородицы Оранты и Святых Апостолов как бы спадает с души пыль обыденности, меняется перспектива виденья событий и процессов настоящего.

Мудрость положили наши предки в основу своего мировосприятия. Мудростью пытались лечить раны, которые наносили государственному телу самолюбие, раздоры и вражда», - сказал В.ЯНУКОВИЧ и добавил: «В этом завете нам всем: будем мудрыми, с памятью о прошлом сохраняем мир, согласие и понимание сегодня во имя будущего Украины».

«Поэтому войдем в Софию. Склоним колени в тихой молитве. И я убежден – Святой Дух, присутствующий в этом храме, добавит нам силы преодолеть любые трудности. Потому что Святая София Киевская дана Украине Богом на все века», - отметил Президент Украины в своем выступлении.