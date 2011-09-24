Богатые станут еще богаче, бедные - только беднее

Народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батьківщина»), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ считает главной угрозой для безопасности страны экономическую политику правительства, которое провоцирует социальные протесты.

Об этом она заявила в эфире ток-шоу «Республика» на 5 канале.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, перед Украиной, в первую очередь, стоят не внешние, а внутренние вызовы. «Экономическая политика правящей партии может быть выражена одним очевидным тезисом: богатые становятся еще богаче, бедные становятся только беднее. Такая политика в прямом смысле слова подрывает экономическую безопасность Украины, а также социальную стабильность внутри страны. Все это неминуемо приводит к росту недоверия к власти и государству, а в итоге - к социальным протестам и бунту», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Народный депутат отметила, что не случайно в бюджете на 2012 год самый высокий уровень финансирования предусмотрен для силовых ведомств. «Сегодня Кабмин пытается задушить экономические свободы. Это видно по тому, что в доходной части бюджета 2012 основной груз ложится именно на предпринимателей. Вместо обещанной либерализации экономики власть пытается построить полицейское государство, то есть окончательно задушить еще и политические свободы. Не случайно киевская мэрия вдогонку за Кабмином пытается запретить митинги и выступления граждан, предлагает защитить все государственные учреждения 100-метровой зоной», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Председатель парламентского Комитета считает, что у авторов бюджета был выбор: «отрезать» у богатых или «зарезать» бедных.

«Судя по тому, какие показатели заложены в бюджете, правительство склоняется ко второму варианту. Несмотря на то, что налог на прибыль уменьшен, поступления в бюджет в 2012 году должны увеличиться на 6 млрд. гривен. Таким образом, в бюджете закладывается идеология жизни по двойным стандартам. Когда мы уберем двойные стандарты из нашей экономической политики, когда в страну вернется честная конкуренция, а не система распределения, – вот тогда можно будет считать, что кризис предотвратили, а экономическая безопасность – усилена», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.