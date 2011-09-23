Онопенко: практика показала, что судебная реформа не продумана

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО заявляет о необходимости расширения полномочий Верховного Суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на заседании круглого стола на тему: «Роль Верховного Суда в защите прав человека на национальном уровне».

В.ОНОПЕНКО отметил, что в процессе проведенной в прошлом году реформы отечественной судебной системы процессуальный статус ВСУ был существенно изменен.

В то же время, по его словам, практика применения закона о судоустройстве и статусе судей засвидетельствовала, что законодательные новеллы, касающиеся Верховного Суда, были недостаточно продуманными и юридически обоснованными. В частности, этими изменениями неоправданно ограничены возможности защиты прав человека.

«Сегодня все более очевидной становится необходимость расширения полномочий высшего судебного органа, повышения его процессуальной роли, увеличения влияния на отечественное судопроизводство», - сказал В.ОНОПЕНКО.

Он также отметил, что именно на это указывала Венецианская комиссия, предложения которой должны быть учтены в дальнейшем усовершенствовании украинской судебной системы.

В.ОНОПЕНКО напомнил, что на прошлой неделе в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предлагается определенное расширение полномочий Верховного Суда и совершенствование принципов его деятельности. «Я убежден, что в ближайшее время состоится полное восстановление конституционного статуса Верховного Суда Украины, потому что это является объективной необходимостью», - сказал он.