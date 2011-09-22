Главу Минэнерго РФ беспокоят планы Украины относительно Нафтогаза

Минэнерго Российской Федерации хочет поднять в ходе консультаций с украинскими партнерами вопрос о сроках и форме реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сообщил журналистам в Архангельске глава Минэнерго России Сергей ШМАТКО, передает РИА Новости.

«Я хотел бы более подробно обсудить их постановление о сроках и формах реструктуризации «Нафтогаза», - сказал министр.

С.ШМАТКО добавил, что газовая тема, несомненно, будет обсуждаться в ходе визита в Россию Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. Он не стал комментировать перспективы этих переговоров, отметив лишь, что это будет хорошая возможность еще раз все взвесить.

«Наша позиция остается прежней: существуют контракты и в рамках этих контрактов нужно вести переговоры», - сказал министр.

Напомним, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 2 сентября поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ подготовить до 1 октября проект программы реформирования НАК «Нафтогаз Украины». Правительство также обязало разработать соответствующий законопроект и подать его на рассмотрение в Верховную Раду. В поручении говорится, что реформирование компании проводится в связи с необходимостью адаптации законодательства Украины к законодательству Евросоюза в сфере энергетики и с целью исполнения принятого в прошлом году закона о реформировании рынка газа.

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи газа на период с 2009 по 2019 годы и об объемах и условиях транзита газа через Украину на тот же период. Подписанию документа предшествовала так называемая «газовая» война Киева и Москвы, результатом которой стало то, что ряд европейских стран остались без газа в течение почти трех недель.

Киев добивается пересмотра формулы цены на газ, заложенной в долгосрочном газовом соглашении РФ и Украины, считая ее несправедливой. Россия заявляет, что ее удовлетворяет действующий контракт, однако она готова рассмотреть предложения Украины.