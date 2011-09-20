Пенсионерка обжаловала приговор за отрезанную ленту Януковича

Завтра, 21 сентября, в 16.00 в Апелляционном суде Киева состоится рассмотрение апелляции пенсионерки Галины ШВЫДКОЙ на ее арест на 10 суток за отрезанную ленту с именем Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на венке возле памятника Тарасу Шевченко.

Об этом сказал народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Юрий ОДАРЧЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«Г.ШВЫДКАЯ подала апелляцию на решение Шевченковского районного суда, потому что она и ее юрист считают его абсурдным. Не может быть венок под памятником личным имуществом Президента», - сказал Ю.ОДАРЧЕНКО.

«Женщину, которая просто выразила свое политическое мнение, цинично бросили за решетку на 10 суток. Это при том, что госпожа ШВЫДКАЯ - пенсионерка, которой 65 лет, и которая вынуждена работать, потому что один из ее детей инвалид», - сказал Ю.ОДАРЧЕНКО.

Как сообщалось, Г.ШВЫДКАЯ 24 августа в Киеве в знак протеста против политических репрессий и установления диктатуры в Украине отрезала фамилию В.ЯНУКОВИЧА от ленты на его венке Тарасу Шевченко. Пенсионерку арестовали на 10 суток.

Милиция в суде утверждала, что якобы венок принадлежит В.ЯНУКОВИЧУ, и своими действиями Г.ШВЫДКАЯ повредила его имущество.