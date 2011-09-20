Круглый стол «Итоги сессионной недели»

В четверг, 22 сентября, в 14:30 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Итоги сессионной недели». Организатор круглого стола – Институт Горшенина. Участники круглого стола: 1. Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ – народный депутат Украины (КПУ). 2. Андрей ПАВЛОВСКИЙ – народный депутат Украины («Батькивщина»). 3. Зиновий ШКУТЯК – народный депутат Украины (партия «Наша Украина»). 4. Пётр МЕЛЬНИК - народный депутат Украины (Партия регионов). Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62. Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).

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