КГГА: завтрашнее шествие начнется от памятника "афганцам"
17:15, 20 сентября 2011Политика
2185
Сообщает пресс-служба
21 сентября в Киеве состоится Марш мира.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, предусмотрено торжественное шествие участников Марша от памятника воинам, погибшим в Афганистане, до Национального музея истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
После шествия, на площади возле Национального музея истории Великой Отечественной войны состоится торжественный митинг.
После его окончания, участники мероприятия осмотрят экспозиции музея.
Участие в Марше мира примут представители органов государственной власти, руководители общественных организаций ветеранов Украины и Киева, ученическая и студенческая молодежь.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter