КГГА: завтрашнее шествие начнется от памятника "афганцам"

21 сентября в Киеве состоится Марш мира.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, предусмотрено торжественное шествие участников Марша от памятника воинам, погибшим в Афганистане, до Национального музея истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

После шествия, на площади возле Национального музея истории Великой Отечественной войны состоится торжественный митинг.

После его окончания, участники мероприятия осмотрят экспозиции музея.

Участие в Марше мира примут представители органов государственной власти, руководители общественных организаций ветеранов Украины и Киева, ученическая и студенческая молодежь.