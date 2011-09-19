Томенко говорит, что в проект бюджета кто-то протолкнул свои фермы и рынки

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО утверждает, что в проекте бюджета на 2012 год пролоббированы интересы большого бизнеса, близкого к власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге, комментируя проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».

«Действительно, Виктор ЯНУКОВИЧ не обманывал, когда говорил, что это будет бюджет или власть для людей, только для своих людей», - отметил вице-спикер.

Н.ТОМЕНКО выразил удивление, почему из госбюджета будет финансироваться, в частности, строительство оптовых рынков и строительство крупных животноводческих ферм. Он считает, что эти направления являются прерогативой частного бизнеса.

По его словам, в бюджете те, кто близок к власти, «свой бизнес пролоббировали».

Он добавил, что «местное самоуправление опять в упадке, и я не знаю, как они будут выживать».

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что снижаются расходы на образование, физическую культуру и спорт, медицину.

По его словам, по сравнению с бюджетом нынешнего года уменьшается финансирование Министерства здравоохранения на 6%, а Государственной службы молодежи и спорта – на 15%.

Он подчеркнул, что согласно предварительному анализом, уменьшается финансирование правительства и Верховной Рады Украины, но, в то же время, увеличиваются расходы на Президента Украины.

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что оппозиция готовится «к бюджетной дискуссии».

Он критически оценил то, что правительство не вовлекает оппозицию в формирование бюджета.

«Мы что, бюджет не формируем? Нас удивляет такой подход, когда правительство договаривается с провластными фракциями, как поддерживать бюджет. Это неправильный подход», - отметил Н.ТОМЕНКО.