В БЮТ рассказали, как «по-иезуитски» поступил Литвин

Фракция «БЮТ-Батькивщина» требует освобождения Владимира ЛИТВИНА от должности главы Верховной Рады за грубое нарушение регламента в связи с принятием законопроекта, лишающего социальных льгот 16 категорий граждан.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил премьер-министр оппозиционного правительства, заместитель председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей СОБОЛЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

По его словам, соответствующий проект постановления будет зарегистрирован в ВР уже сегодня.

С.СОБОЛЕВ напомнил что на прошлой сессионной неделе В.ЛИТВИН внес на рассмотрение парламента вопреки регламента ВР, а также без рассмотрения в профильных комитетах законопроект о гарантиях со стороны государства по выполнению судебных решений.

При этом, отметил С.СОБОЛЕВ, в момент рассмотрения законопроекта В.ЛИТВИН «как всегда, поступил по-иезуитски, передав право вести заседание ВР Адаму МАРТЫНЮКУ».

По словам С.СОБОЛЕВА, данный законопроект, несмотря на название и позитивные нормы, прописанные в первом разделе по выполнению украинскими судами решений Европейского суда, содержит ряд норм, которые значительно ухудшают социальное положение мало защищенных слоев населения.

В частности, льгот лишаются чернобыльцы, афганцы, участники боевых действий, шахтеры, учителя, врачи, но, в то же время, законопроект не касается льгот народных депутатов, чиновников и спецпенсионеров.

Также, по словам С.СОБОЛЕВА, в данном законопроекте содержится ряд статей, которые изменяют действующий закон о трубопроводном транспорте, в частности, разрешают приватизацию объектов НАК «Нафтогаз Украины».

При этом С.СОБОЛЕВ напомнил, что Юлия ТИМОШЕНКО была автором закона, который категорически запрещал ликвидацию, реорганизацию и приватизацию каких-либо объектов НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщал УНИАН, 12 сентября член Комитета сопротивления диктатуре, лидер «Гражданской позиции» Анатолий ГРИЦЕНКО заявил, что на заседании комитета принято решение инициировать отставку В.ЛИТВИНА с должности главы Верховной Рады из-за нарушений при принятии законопроекта № 9127 "О гарантиях государства по выполнению судебных решений".

Справка УНИАН. 9 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины "О гарантиях государства по выполнению судебных решений". За данное решение проголосовали 246 из 362 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект утром 9 сентября не был включен в повестку дня, но его включили с голоса, заверив, что этот документ был рассмотрен на заседании Комитета ВР по вопросам правосудия.

Народный депутат от "БЮТ-Батькивщины" Сергей СОБОЛЕВ заявил, что депутаты на такое заседание не приглашались и что заседания не было.

Правительство и комитет предлагали рассмотреть данный законопроект в первом чтении и в целом как закон, но благодаря протестам оппозиционеров он принят только в первом чтении.