Регионалы нашли у Азарова неафишированную дыру в 4,5 млрд

Фракция Партии регионов просит правительство разъяснить ситуацию с расходами, которые запланированы в проекте государственного бюджета на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета парламента заявил лидер фракции Александр ЕФРЕМОВ.

По его словам, депутаты от фракции успели предварительно ознакомиться с проектом госбюджета.

«Как нам показалось, в документе закладывается инструмент, когда расходы, которые планируются в целом в государственном бюджете, меньше, чем расходы, которые идут по основным социально защищенным статьями», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что по расчетам специалистов, разрыв составляет 4,5 млрд. грн.

Он заметил, что если не изменить это, то органам местного самоуправления придется перекрывать недостаток средств за счет других статей.

«Этого допустить нельзя, мы должны выходить на нормальную формулу принятия бюджета», - добавил он.