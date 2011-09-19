Януковича в США встретят протестами

Украинская диаспора в США намеревается провести акции протеста к приезду Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на заседание 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны», об этом заявил народный депутат Украины Владимир АРЬЕВ.

В то же время политик отказался детально рассказать, какие именно акции и мероприятия готовит оппозиция к приезду В.ЯНУКОВИЧА.

«Ехать оппозиции на Генеральную ассамблею ООН сейчас смысла нет. Если будут мероприятия, то в рамках диаспоры. Что именно - точно я вам сказать не могу», - сказал народный депутат.

По его словам, в рамках акций протеста, прежде всего, будет подниматься тема политических репрессий против бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19-23 сентября Президент Украины осуществит рабочий визит в США. В.ЯНУКОВИЧ выступит на Пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН и примет участие в Пленарном заседании высокого уровня по вопросам ядерной безопасности. Также запланирован ряд двусторонних встреч.