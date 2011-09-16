Королевская примет участие в Ялтинском форуме

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, народный депутат (БЮТ – «Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ примет участие в форуме Ялтинской европейской стратегии YES. Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, Н.КОРОЛЕВСКАЯ приглашена для участия в дискуссии на тему «Альтернативные взгляды на будущее Украины – видение политических лидеров», которая состоится 17 сентября в рамках форума.

«Для Украины нет альтернативы европейскому пути, для этого необходимо перейти от пустых деклараций к действиям, - цитирует Н.КОРОЛЕВСКУЮ ее пресс-служба. - Украина должна прекратить жить двойными стандартами. И это главное задание украинских политиков, которые придут на смену действующей власти. Мы обязаны стать не просто независимой, но и самостоятельной страной. Главная стратегическая цель нашего государства – это европейские стандарты качества жизни граждан».

Как сообщалось, 15 - 18 сентября в Ливадийском дворце проходит 8-я Ялтинская ежегодная встреча "Украина и мир: общие вызовы, общее будущее", организованная Ялтинской европейской стратегией (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука.

В ходе саммита YES более 200 представителей политических, деловых и общественных кругов из более чем 20 стран мира обсудят основные глобальные вызовы и их влияние на Европу и Украину, новый мировой порядок в эпоху перемен, возможности и вызовы для инвестиций в Украине, а также пути для сбалансирования мировой экономки. Кроме того, темами дискуссий станут отношения Украины с Европейским Союзом и перспективы Украины в современном мире.