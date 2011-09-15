У Тимошенко - температура

Состояние здоровья экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО резко ухудшилось, у нее наблюдается повышенная температура.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам на брифинге заявил народный депутат от «БЮТ-Батькивщина» Сергей ВЛАСЕНКО.

«Вчера состояние здоровья Юлии ТИМОШЕНКО резко ухудшилось и у нее высокая температура – около 38 градусов», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО не имеет какого-либо медицинского обслуживания. «Что нужно еще этой власти, чтобы невиновного человека, который находится в месте лишения свободы, выпустить на свободу?», - спросил народный депутат.

Он напомнил, что еще 25 дней назад защита Ю.ТИМОШЕНКО начала требовать допуска к экс-премьер-министру ее личного врача и медсестры для полного медицинского обследования, однако до сих пор такое разрешение не предоставлено.

С.ВЛАСЕНКО сообщил, что сегодня он будет пытаться встретиться с Ю.ТИМОШЕНКО, и после этого будет иметь полную картину ее состояния здоровья.

В то же время он не смог сказать точнее, что за болезнь у Ю.ТИМОШЕНКО, сославшись на то, что он не врач. «Я не готов сейчас диагностировать болезнь ТИМОШЕНКО», - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли это быть ангина, о чем написали некоторые СМИ, С.ВЛАСЕНКО допустил, что это вполне вероятно. «Скорее всего это так. У нее высокая температура и боли в горле, однако точный диагноз я не могу сказать», - сказал он.

Отвечая на вопрос, осматривал ли Ю.ТИМОШЕНКО врач из СИЗО, С.ВЛАСЕНКО отметил, что уже был прецедент, когда врач из СИЗО осматривал экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и написал, что он абсолютно здоров. «Мы не хотим повторения таких инсинуаций», - сказал он.

С.ВЛАСЕНКО также не стал отвечать на вопрос, просила ли Ю.ТИМОШЕНКО передать ей какие-либо лекарства. Он объяснил это тем, что без диагноза врачей лечение в полном объеме невозможно.