В УНИАН состоится интернет-пресс-конференция Анатолия Кинаха

17 июля в 12-30 в УНИАН состоится интернет-пресс-конференция с возможностью принимать вопросы от пользователей Інтернет (по адресу http://unian.net/ukr/press/press-1236.html), с ведением текстового протокола в режиме реального времени и прямой реал-аудио-трансляции министра экономики Анатолия Кинаха на тему: “Современное состояние экономики страны: вызовы и перспективы” (ул.. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 226-23-17, 253-80-30.