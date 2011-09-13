Судья ждет писем из СИЗО - почему Луценко не перевозят в больницу

Супруга экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО Ирина обратилась к судье Печерского районного суда г. Киева Сергею ВОВКУ с просьбой о предоставлении разрешения Печерского суда на срочную квалифицированную медицинскую помощь за пределами СИЗО ее мужу, состояние которого ежедневно ухудшается.

Об этом сообщила сама И.ЛУЦЕНКО после посещения Печерского суда и Лукьяновского СИЗО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Народной самообороны”, в ответ С.ВОВК сказал, что предоставит такое разрешение только после соответствующего письма от руководства СИЗО №13, где находится Ю.ЛУЦЕНКО.

И.ЛУЦЕНКО и народный депутат Юрий ГРЫМЧАК сразу же обратились к и.о. начальника Лукьяновского СИЗО Е.ДОМБРОВСКОМУ с просьбой о срочном предоставлении такого письма в адрес Печерского районного суда.

Супруга экс-министра напомнила, что комиссия специалистов от Минздрава, которая осматривала ее мужа 7 сентября в пределах СИЗО, рекомендовала руководству СИЗО и начальнику медчасти провести срочное обследование экс-министра в больнице скорой помощи с использованием того же медицинского оборудования и с привлечением тех же врачей, которые проводили обследование раньше. По результатам предыдущего обследования 30 августа экс-министру был установлен диагноз: цирроз печени (криптогенный), с явлением портальной гипертензии и варикозом вен пищевода.

Однако, не предоставив такого письма, Е.ДОМБРОВСКИЙ сообщил, что руководство СИЗО направило в Министерство здравоохранения запрос о перечне соответствующих медицинских заведений, где можно было бы провести обследование Ю.ЛУЦЕНКО.

И.ЛУЦЕНКО надеется, что через неделю после проведения обследования в следственном изоляторе ее мужа, Минздрав ускорит данный ответ, и, соответственно, письмо от руководства СИЗО уже завтра попадет в Печерский районный суд.

«Каждый день промедления ставит под угрозу не только здоровье, но и жизнь моего мужа. А она сейчас – в руках судьи, руководства СИЗО и Минздрава», - сказала И.ЛУЦЕНКО.