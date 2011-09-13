Четверо нардепов увидели камеры Лукьяновского СИЗО - условия ужасные

Народные депутаты не смогли встретиться с экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и бывшим министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО в Лукьяновском СИЗО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом сказал журналистам народный депутат Сергей СОБОЛЕВ.

По его словам, разрешение на допуск к подсудимым должен был предоставить суд.

«Суд отказал в допуске, хотя сейчас в суде уже стадия судебных дебатов, и ТИМОШЕНКО не может влиять ни на следствие, ни на свидетелей», - отметил он.

С.СОБОЛЕВ назвал такие действия суда неправомерными, поскольку, отметил он, прежде чем объявлять такой длинный перерыв, суд должен был рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения.

В то же время он сообщил, что он и народные депутаты Остап СЕМЕРАК, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Арсений ЯЦЕНЮК - с разрешения руководства Лукьяновского СИЗО смогли ознакомиться с условиями содержания граждан.

По словам С.СОБОЛЕВА, «эти условия ужасны». В частности, отметил он, людям не предоставляются медицинские услуги надлежащего качества, их кормят некачественной пищей, камеры переполнены - в камерах, рассчитанных на двух человек, находится по 5-6 человек, среди которых есть больные открытой формой туберкулеза.

С.СОБОЛЕВ сообщил, что оппозиция в срочном порядке будет инициировать в парламенте принятие законов, которые помогут решить вопрос предоставления надлежащей медицинской помощи людям, содержащимся под стражей.

По мнению народного депутата, необходимо законодательно предусмотреть, чтобы к гражданам, которые находятся в СИЗО, беспрепятственно допускали врачей, которым они доверяют, «чтобы жизнь человека не ставилась под угрозу».

«Только декриминализация статей, которым нет аналога в демократических странах, позволит уже сегодня выпустить из СИЗО как минимум треть людей», - сказал С.СОБОЛЕВ.