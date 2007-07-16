Советский суд приговорил к штрафу Тараса Зеленяка
За "антироссийские высказывания"
|Тарас ЗЕЛЕНЯК
Суд признал Т.ЗЕЛЕНЯКА виновным по статье 282 Уголовного кодекса РФ (разжигание межнациональной розни).
В приговоре также говорится, что оставленные в Интернете высказывания "создают искаженное представление о русском народе, приписывая ему враждебные действия по отношению к другим народам".
Судья, сославшись на выводы экспертов, сказала, что высказывания Т.ЗЕЛЕНЯКА были способны привести к разжиганию межнациональной розни.
Сам подсудимый вину признать отказался, утверждая, что он не писал высказываний, ставших причиной судебного разбирательства.
По версии следствия, на одном из форумов в Интернете житель Новосибирска, который сам имеет российское гражданство, якобы высказывал идеи превосходства украинцев над русскими.
Во время расследования дела следователи изъяли у обвиняемого компьютер, через который он выходил в Интернет.