Советский суд приговорил к штрафу Тараса Зеленяка

Советский районный суд Новосибирска приговорил к штрафу в 130 тысяч рублей местного жителя Тараса ЗЕЛЕНЯКА, который на форумах в Интернете оставлял антироссийские высказывания, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда.

Суд признал Т.ЗЕЛЕНЯКА виновным по статье 282 Уголовного кодекса РФ (разжигание межнациональной розни).

В приговоре также говорится, что оставленные в Интернете высказывания "создают искаженное представление о русском народе, приписывая ему враждебные действия по отношению к другим народам".

Судья, сославшись на выводы экспертов, сказала, что высказывания Т.ЗЕЛЕНЯКА были способны привести к разжиганию межнациональной розни.

Сам подсудимый вину признать отказался, утверждая, что он не писал высказываний, ставших причиной судебного разбирательства.

По версии следствия, на одном из форумов в Интернете житель Новосибирска, который сам имеет российское гражданство, якобы высказывал идеи превосходства украинцев над русскими.

Во время расследования дела следователи изъяли у обвиняемого компьютер, через который он выходил в Интернет.