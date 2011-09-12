Азаров: в России считают, будто мы ослаблены

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не видит связи между снижением цен на российский газ и вступлением Украины в Таможенный союз.

Об этом он заявил в интервью изданию Le Figaro, сообщает сайт Партии регионов.

«Европа тоже нам предлагает присоединиться к зоне свободной торговли. Однако она не выдвигает таких условий. В отличие от вышеупомянутых стран (членов Таможенного союза), Украина - член ВТО, что накладывает определенные обязательства. Как Россия может требовать, чтобы мы продолжали выполнять газовые контракты, наносящие нам ущерб, и одновременно обязывать нас вступить в Таможенный союз, ради этого расторгнув десяток других контрактов, связывающих нас с ВТО?» - задал риторический вопрос Н.АЗАРОВ.

Комментируя газовый спор с Россией, премьер-министр Украины отметил, что ярлыки «пророссийских» политиков на него и Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА навесили их противники.

«Мы с Президентом не новички в политике, и мы всегда будем защищать интересы Украины. Ухудшение отношений, о котором вы говорите, может быть связано со сложной политической обстановкой в стране, с тем фактом, что нас критикует Европейский Союз, а это позволяет российским руководителям считать, будто мы ослаблены и они могут этим воспользоваться, ставя нам ультиматумы. В международных отношениях подобные подходы недопустимы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина не может вступить в Таможенный союз, поскольку уже является членом Всемирной торговой организации (ВТО).

В Таможенном союзе заявляют, что уровень защиты рынка Украины, как члена ВТО, ниже уровня действующего в ТС, и боятся наплыва более дешевого импортного товара в страны Таможенного союза из Украины.

Ранее Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ выразил сомнение, что членство в ВТО препятствует Украине вступить в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.