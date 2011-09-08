Нардеп - изгнанница из НУ-НС не понимает, за что

Народный депутат Украины Екатерина ЛУКЬЯНОВА объяснила, почему написала заявление в Регламентный комитет ВР по поводу ее исключения из фракции НУ-НС.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам она отметила, что с ее точки зрения данное решение принималось с нарушениями и не является легитимным.

«Я не верю в то, что собрались 34 человека и проголосовали за исключение ЛУКЬЯНОВОЙ из фракции», - сказала она и добавила, что ей не очень верится в то, что на заседании фракции во вторник был кворум, то есть было 34 народных депутата, которые проголосовали за данное решение.

По ее словам, «в частности, народный депутат Юрий ГРЫМЧАК не был на заседании фракции и не голосовал за это решение», то есть «голосование проходило нелегитимно».

Е.ЛУКЬЯНОВА подтвердила, что подала заявление в Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР и председателю парламента, «чтобы пока не объявлять о моем исключении из фракции».

Е.ЛУКЬЯНОВА отметила, что сегодня была на заседании фракции и обратилась к своим коллегам с просьбой еще раз подтвердить предыдущее решение, если оно было принято путем голосования, но этого не произошло. «Это дает мне основания также говорить, что это решение было принято нелегитимно», - сказала она.

По словам Е.ЛУКЬЯНОВОЙ, она не знает, за что могли бы ее исключить из фракции. Она считает несерьезным говорить, что такое решение фракции было связано с событиями, произошедшими год тому назад. «Почему тогда они не приняли такого решения, а только теперь?», - спросила депутат.