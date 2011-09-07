Тимошенко поблагодарила свою фракцию

Лидер партии «Батьківщина», экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поблагодарила свою парламентскую фракцию за действия во время открытия 9-й сессии Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила после того, как председательствующий по ее делу судья Родион КИРЕЕВ объявил перерыв в рассмотрении дела и покинул зал судебного заседания.

«Я вас безгранично благодарю за мужество, за единство, за правильные подходы к этому. Вы – настоящая команда, и я вам очень, очень благодарна», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер отдельно поблагодарила руководителя фракции "БЮТ-Батьківщина" Ивана КИРИЛЕНКО за его вчерашнее выступление в Верховной Раде.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября во время торжественного открытия 9-й сессии шестого созыва народные депутаты от фракций «БЮТ-Батьківщина» и НУ-НС покинули сессионный зал в знак протеста против политических репрессий в стране.

Это произошло сразу после того, как в ВР состоялась регистрация народных депутатов.

В частности, после объявления о присутствии на торжественном заседании Верховной Рады Украины Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, оппозиционные депутаты стали кричать «Ганьба!». Возгласами «Ганьба!» встретили они и генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКУ.

Депутаты от оппозиции не дождались официального объявления открытия сессии и, оставив плакаты с изображениями Юрия ЛУЦЕНКО и Юлии ТИМОШЕНКО на своих местах в сессионном зале, покинули его.