Адвокаты: дело Тимошенко рухнуло, и завтра мы это оформим

Адвокаты экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО считают, что их подзащитная в ходе сегодняшнего допроса полностью опровергла обвинение прокуратуры в превышении власти и нанесении убытков «Нафтогазу».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по завершении судебного заседания в интервью журналистам заявил адвокат экс-премьера Николай СИРЫЙ.

«Сегодня Юлия Владимировна абсолютно четко ответила на две позиции обвинения – было ли превышение власти – нет, с очевидностью не было; были ли убытки компании «Нафтогаз» и в других компаниях, связанных с деятельностью «Нафтогаза» - также никаких убытков не было. Это самое главное, самое важное», - сказал адвокат.

По его словам, во время допроса Ю.ТИМОШЕНКО у прокуроров и судьи было очень мало вопросов, потому что Ю.ТИМОШЕНКО на все вопросы дала ответы в своих показаниях.

При этом он заметил, что к допросу подсудимого должны готовиться и сторона обвинения, и сторона защиты, но то, что со стороны представителей прокуратуры было мало вопросов, является показательным признаком того, что Ю.ТИМОШЕНКО дала исчерпывающие показания.

Кроме того, как отметил Н.СИРЫЙ, и сторона обвинения, и суд, и представитель гражданского истца не имели ни одного «неудобного вопроса».

В то же время он заметил, что несколько раз защитники экс-премьера пытались снять отдельные вопросы, поскольку они, по их убеждению, не касались материалов дела, однако Ю.ТИМОШЕНКО была против этого, и дала на них ответы.

«То есть, фактически, она ответила на все вопросы – и прокуратуры, и суда», - заметил Н.СИРЫЙ.

В свою очередь, другой адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК поддержал мнение своего коллеги, заметив, что во время допроса Ю.ТИМОШЕНКО полностью «разбила» все доводы обвинения, и поэтому вполне логическим после этого было ее заявление о закрытии уголовного дела в отношении нее в связи с отсутствием в ее действиях признаков состава преступления.

Однако суд расценил это просто как заявление.

«Но завтра, я думаю, мы подадим такое ходатайство в канцелярию суда, чтобы суд поставил его на обсуждение и принял какое-то решение по этому ходатайству», - отметил А.ПЛАХОТНЮК.

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Со своей стороны адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ отметил, что суд не рассмотрел сегодня ходатайства о мере для пресечения.

«Суд сегодня не рассмотрел почему-то ходатайства об изменении меры пресечения. По нашему мнению, он это сделал в связи с тем, что нет сейчас у суда никаких оснований отказать нам в изменении меры пресечения», - сказал Ю.СУХОВ.