У Тимошенко объявили ультиматум орденоносцам от Януковича

Фракция «БЮТ-Батькивщина» в Верховной Раде предложила тем депутатам, которых недавно Президент Виктор ЯНУКОВИЧ наградил знаками отличиями или почетными званиями или не принимать эти награды, или покинуть фракцию.

Такое решение принято на заседании фракции, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

Большинство членов фракции считают, что в нынешней ситуации оппозиционеры не имеют права принимать какие-либо награды «из рук человека, который строит диктатуру и осуществляет политические репрессии».

Ранее народный депутат Сергей МИЩЕНКО отказался от почетного звания «Заслуженный юрист Украины».

Свой поступок С.МИЩЕНКО объяснил тем, что не может принять такое высокое звание, потому что «то, что творится в Печерском суде, это не правовое государство, это правовой нигилизм», и отметил, что не может получить награду от власти, которая использует юристов для политических репрессий.