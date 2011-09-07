У Тимошенко объявили ультиматум орденоносцам от Януковича
12:36, 07 сентября 2011Политика
3384 0
Мищенко показал пример
|Сергей Мищенко
Такое решение принято на заседании фракции, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».
Большинство членов фракции считают, что в нынешней ситуации оппозиционеры не имеют права принимать какие-либо награды «из рук человека, который строит диктатуру и осуществляет политические репрессии».
Ранее народный депутат Сергей МИЩЕНКО отказался от почетного звания «Заслуженный юрист Украины».
Свой поступок С.МИЩЕНКО объяснил тем, что не может принять такое высокое звание, потому что «то, что творится в Печерском суде, это не правовое государство, это правовой нигилизм», и отметил, что не может получить награду от власти, которая использует юристов для политических репрессий.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter