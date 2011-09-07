Круглый стол «Итоги первой сессионной недели»
10:56, 07 сентября 2011Политика
778 0
В четверг, 8 сентября, в 14:30 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Итоги первой сессионной недели».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Участники круглого стола:
1. Иван КИРИЛЕНКО – народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»).
2. Сергей ГОРДИЕНКО – народный депутат Украины (КПУ).
3. Олег ЗАРУБИНСКИЙ – народный депутат Украины (Блок Литвина)
4. Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО - народный депутат Украины (Партия регионов).
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter