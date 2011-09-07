Круглый стол «Итоги первой сессионной недели»

10:56, 07 сентября 2011
Политика
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В четверг, 8 сентября, в 14:30 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Итоги первой сессионной недели».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Участники круглого стола:

1. Иван КИРИЛЕНКО – народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»).

2. Сергей ГОРДИЕНКО – народный депутат Украины (КПУ).

3. Олег ЗАРУБИНСКИЙ – народный депутат Украины (Блок Литвина)

4. Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО - народный депутат Украины (Партия регионов).

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).

 

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