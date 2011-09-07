Тимошенко: Диденко реабилитируем, когда пройдет смутное время

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает незаконным и политически мотивированным приговор, вынесенный Печерским районным судом Киева в отношении бывшего первого заместителя председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Игорю ДИДЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в зале судебного заседания журналистам после объявления перерыва в судебном рассмотрении ее дела.

“Приговор по делу незаконный, политический и я убеждена, что со временем имя ДИДЕНКО будет полностью реабилитировано, как и всем политзаключенным, которым за это смутное время авторитарного режима будут выносить приговоры”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября Печерский районный суд Киева признал виновным в совершении служебного преступления бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» И.ДИДЕНКО и избрал ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на три года.

Справка УНИАН. И.ДИДЕНКО вместе с экс-председателем Государственной таможенной службы Анатолием МАКАРЕНКО и экс-начальником отдела Киевской региональной таможни Тарасом ШЕПИТЬКО привлекался к уголовной ответственности по делу о законности растаможивания в 2009 году 11 млрд. кубометров газа.

30 августа адвокат И.ДИДЕНКО И.СТЕПАНОВ сообщил, что в ходе судебного следствия его подзащитному было переквалифицировано обвинение с ч.2 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) на ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), которое предусматривает более мягкое наказание, в частности такое, которое не связано с конфискацией имущества.

31 августа, на последнем судебном заседании по делу, И.ДИДЕНКО заявил, что сожалеет о подписании газовых соглашений, а также о том, что если бы знал, что директивы Кабмина были приняты единолично тогдашним премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, то никогда бы их не выполнял.

Уголовное дело о законности растаможивания в 2009 году 11 млрд. кубометров газа, по поводу принадлежности которого судилась компания «РосУкрЭнерго», было возбуждено после того, как 8 июня 2010 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Швеция) обязал НАК "Нафтогаз Украины" вернуть "РосУкрЭнерго" 11 млрд. кубометров газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. кубометров в качестве неустойка за нарушение условий контракта.