Нардепы-бютовцы проскандировали «Юле волю!» - и пошли в суд

Фракция «БЮТ-Батькивщина» покинула сессионный зал и не будет принимать участие в сегодняшнем заседании парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, после закрытия торжественного заседания депутаты от «БЮТ-Батькивщины» вернулись в сессионный зал, но, как оказалось, только на некоторое время.

В частности, после перерыва лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Иван КИРИЛЕНКО выступил с заявлением о необходимости исключения из действующего законодательства нормы, согласно которой к уголовной ответственности можно привлечь лицо за превышение служебных полномочий. «Норма в законе, за которой судят нашего лидера, это гильотина в руках каждой следующей власти для уничтожения своих предшественников», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

По его словам, власть должна остановить судебный процесс и «завершить театр абсурда на Печерске». «Это решение будет тестом на зрелость… А пока еще мы покидаем сессионный зал, потому что пока наше рабочее место - возле Печерского суда», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Все время, пока с трибуны ВР выступал И.КИРИЛЕНКО, возле него стояли депутаты от фракции «БЮТ-Батькивщина» в черных футболках с изображением Ю.ТИМОШЕНКО. После окончания выступления они проскандировали «Юле волю!» несколько раз. Затем они забрали свои карточки для голосования и ушли из зала.