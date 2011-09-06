Плющ: среди украинских политиков - много «дядькив отечества чужого»

Народный депутат, член группы "Реформи задля майбутнього" Иван ПЛЮЩ призвал украинцев не отождествлять поражение бывшего Президента Виктора ЮЩЕНКО на выборах главы государства в 2010 году с поражением украинской национальной идеи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ПЛЮЩ сказал на торжественном заседании Верховной Рады Украины, посвященном открытию 9-й сессии и 20-й годовщине провозглашения Независимости Украины. Он выступал как народный депутат, принимавший участие в сессии ВР УССР, на которой был провозглашен Акт о Независимости Украины.

И.ПЛЮЩ отметил, что в Украине среди политиков «много тех, кого Тарас Шевченко справедливо назвал дядьками отечества чужого». «Им наша история чужда, спекулируя на исторической проблематике, они хотят нажить политические дивиденды», - сказал депутат.

И.ПЛЮЩ подчеркнул, что «особенное сопротивление должно вызывать любое унижение украинского языка».

После этих слов в сессионном зале прозвучали аплодисменты и среди тех, кто аплодировал, были вице-премьер-министры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ и Сергей ТИГИПКО.

«Обращаюсь к тем, кто сидит, кто нас видит и слушает (после слов «кто сидит» начался шум в зале, И.ПЛЮЩ уточнил, кто сидит в сессионном зале, – УНИАН): не отождествляйте поражение В.ЮЩЕНКО на президентских выборах как поражение украинской национальной идеи, которая было сердцевиной Майдана 2004 года».

Он также высказал убеждение, что лучшим законом о языке был закон, принятый в 1989 году.