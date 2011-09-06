Оппозиция устроила демарш в ВР

Фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» и «Блок Юлии Тимошенко - Батькивщина» отказываются принимать участие в торжественном заседании Верховной Рады в знак протеста против действий властей.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой НУ-НС совместном заявлении обеих фракций.

Оппозиционные депутатские фракции «Блок Юлии Тимошенко – Батькивщина» и «Наша Украина – Народная Самооборона» в знак протеста против действий властей отказываются принимать участие в торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю 20-летия Независимости Украины.

«Оппозиция отмечает: то, как будет выглядеть зал пленарных заседаний Верховной Рады утром 6 сентября, станет яркой иллюстрацией состояния украинского парламента, украинской политики и украинского общества в представлении власти. Это парламент, политика и общество без свободы, без демократии, без оппозиции, без альтернативного мнения – зато с уголовным преследованием политических оппонентов, апогеем здесь стало судилище и безосновательное заключение Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО. Это страна с послушным провластным большинством «кнопкодавов» в парламенте, антинародными псевдореформами и цензурой», - отмечается в заявлении.

По мнению оппозиционеров, первое заседание девятой сессии Верховной Рады должно быть торжественным и посвящается 20-летию Независимости Украины. Однако неоднократное произнесение в этот день слов «Украина» и «независимость» представителями парламентского большинства является кощунством. «Существование такой власти, такого парламента противоречит самой идее украинской государственности», - убеждены депутаты из фракций НУ-НС и «БЮТ-Батькивщина».

«Своим неучастием в торжественном заседании Верховной Рады мы хотим еще раз привлечь внимание украинского общества и мировой общественности к тому, в какую глубокую бездну сталкивает Украину нынешняя власть. Мы требуем прекращения политических репрессий, возвращения Украины на путь демократического развития и реального продвижения в направлении евроинтеграции, возобновления демократических принципов в работе украинского парламента, прекращения позорного обворовывания украинского народа под лозунгами экономических реформ», - подчеркивается в заявлении.

Оппозиционные фракции «Блок Юлии Тимошенко – Батькивщина» и «Наша Украина – Народная Самооборона», игнорируя торжественное заседание Верховной Рады 6 сентября, продолжат дальнейшую парламентскую борьбу. «Мы и в дальнейшем будем отстаивать в парламенте интересы украинского народа, продолжим сопротивление наступлению власти на политические, экономические, культурные права и свободы украинских граждан. Мы сделаем все для того, чтобы вернуть Украине надежду на демократическое продвижение и присоединение к семье европейских государств. Мы убеждены: то, что происходит сегодня в стенах украинского парламента, скоро станет лишь досадным эпизодом в истории Украины, из которого наше общество вынесет правильный урок», - отмечает оппозиция.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 10.00 открывается 9-я сессия Верховной Рады шестого созыва и пройдет торжественное заседание по случаю празднования 20-й годовщины провозглашения Независимости Украины.

Народные депутаты из фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» уже разместили на своих рабочих местах большой плакат с изображением лидера партии «Народная Самоборона», бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО с надписью «Свободу Юрию Луценко!».

Народные депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина" также разместили на своих рабочих местах плакат с изображением лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО за решеткой с надписью – «Нет политическим репрессиям, Украине – свободу!».