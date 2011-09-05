Мэр Сум на странице в «Фейсбуке» обматерил членов жюри «Майданс»

Городской голова города Сумы Геннадий МИНАЕВ на своей странице в социальной сети «Фейсбук» обматерил членов жури телепроекта «Майданс», которые фактически засудили сумскую команду после ее первого выступления.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, мэр Сум написал: «Ну что сказать? В жюри «Майданса» три п... и одна б... :(».

Также сегодня, 5 сентября на аппаратном совещании Г.МИНАЕВ заявил, что сумская команда была засужена.

«Наша команда - самая молодая, а композиция, которую они показывали, была динамичная и красивая, но жюри это не учло. Одно дело, когда танцуют опытные 20-летние люди, студенты, выпускники культпросветучилищ, а другое дело, когда танцуют дети. Оценка - несправедлива», – подчеркнул мэр Сум.

Г.МИНАЕВ сообщил журналистам, что разрешает цитировать свое высказывание на «Фейсбуке» с оценкой жюри телепроекта.

Также Г.МИНАЕВ вручил цветы и благодарности ответственным за выступление сумской команды на «Майдансе».

Как сообщал УНИАН, Г.МИНАЕВ не в первый раз попадает в поле зрения журналистов в связи со своими высказываниями: в ноябре 2010 года мэр Сум обвинил депутатов горсовета из фракции партии «ВО «Батькивщина» в нечестном ведении выборов и обозвал их «карусельщиками хреновыми», пообещав «и «левые резьбы», и «контргайки», и много еще чего на их места...». Кроме того, в начале 2011 г. на YouTube появились ролики с выступлением Г.МИНАЕВА на сессии Сумского городского совета в конце прошлого года, в ходе которого он показал депутатам два документа, несколько раз произнеся фразу «пидпыс здэсь и пидпыс здэсь» (то есть: «подпись здесь и подпись здесь»). Мэр Сум пытался произнести фразу на украинском языке, говорил быстро, однако два слова сливались в одно изречение «пидпысздэсь», в результате чего получилось слово, похожие на нецензурную брань. Выражение быстро приобрело большую популярность среди пользователей Интернета, став «крылатым»: пользователи Facebook, Twitter, LiveJournal и других социальных сетей начали использовать мэм «пидпысздэсь» в качестве комментария на любые темы.