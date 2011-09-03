У Азарова уверяют, что письмо Путину отправили 1 сентября

1 сентября правительство Украины передало правительству России через посольство РФ и по дипломатическим каналам письмо с предложением провести переговоры по вопросу поставок газа.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА Виталий ЛУКЬЯНЕНКО в связи с заявлением пресс-секретаря главы российского правительства в связи с тем, что это письмо не получено.

«Сегодня мы подчеркиваем, что письмо 1 сентября было передано российскому правительству через посольство Российской Федерации в Украине и одновременно официально через дипломатические каналы Министерства иностранных дел Украины», - сказал В.ЛУКЬЯНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий ПЕСКОВ заявил, что правительство РФ не получало писем с предложением провести межгосударственные переговоры по уточнению поставок газа в Украину.

«Мы письма не получали», - сказал он.

Ранее премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ сообщил, что Киев обратился с официальным письмом к правительству России с предложением провести межгосударственные переговоры по уточнению поставок газа в Украину.

«У нас есть все основания предложить правительству России в соответствии с межгосударственным соглашением (от 2004 года – УНИАН) провести переговоры по уточнению поставок газа и условиям транзита. Это письмо отправлено», - сказал Н.АЗАРОВ.