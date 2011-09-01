Прокурор просит Киреева учесть «эмоциональную ситуацию»

Сторона государственного обвинения просит Печерский райсуд Киева повторно рассмотреть ходатайство защиты экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о приобщении к делу консолидированной финансовой отчетности НАК «Нафтогаз Украины» за 2009 год, а также результатов международного аудита этого предприятия, проведенного американской аудиторской компанией Ernst & Young («Эрнст энд Янг»).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель государственного обвинения Михаил ШОРИН.

«Сторона обвинения просит суд рассмотреть повторное ходатайство о приобщении консолидированной отчетности вместе с отчетом компании «Эрнст энд Янг» для предоставления оценки этих документов судом», - сказал М.ШОРИН.

Прокурор попросил суд учесть «эмоциональную ситуацию», сложившуюся после обсуждения восьми ходатайств защиты Ю.ТИМОШЕНКО об истребовании документов у НАК «Нафтогаз Украины», Генеральной прокуратуры и компании «РосУкрЭнерго», а также о приобщении к делу результатов аудита деятельности НАК, проведенного компанией «Эрнст энд Янг».

Однако председательствующий по делу судьи Родион КИРЕЕВ отметил, что сейчас суд будет рассматривать поданные раньше ходатайства, не уточнив, будут ли поставлены на повторное обсуждение ходатайства защиты Ю.ТИМОШЕНКО о приобщении консолидированной финансовой отчетности НАК «Нафтогаз Украины» и результатов международного аудита НАК, проведенного компанией «Эрнст энд Янг».

Ранее в интервью журналистам прокурор Лилия ФРОЛОВА заявила, что государственное обвинение выступает против приобщения к материалам дела заключений «Эрнст энд Янг» о финансово-хозяйственной деятельности «Нафтогаза».

Как сообщал УНИАН, сегодня защита Ю.ТИМОШЕНКО просила суд истребовать у НАК «Нафтогаз Украины», Генеральной прокуратуры и у компании «РосУкрЭнего» 8 документов, которые подтверждают отсутствие оснований для возбуждения уголовного дела против экс-премьера, а также состава ее преступления.

В частности, речь идет об истребовании у НАК «Нафтогаз Украины» контрактов на поставку газа для технических потребностей в 2008 и 2009 годах, отчета компании Эрнст энд Янг относительно анализа финансово-хозяйственной деятельности НАК «Нафтогаз Украины», двух протоколов заседания правления компании НАК «Нафтогаз Украины». Кроме того, защита Ю.ТИМОШЕНКО просит суд истребовать у Генеральной прокуратуры 14 томов дополнений к письму СБУ, в котором поручается Генеральной прокуратуре провести расследование относительно газовых соглашений 2009 года.

Защита Ю.ТИМОШЕНКО также считает необходимым истребовать бухгалтерскую справку НАК «Нафтогаз Украины» о цене на технический газ в 2009 году, а также у компании «РосУкрЭрего» - контракты о закупке природного газа в 2006-2010 годах.

В то же время судья Печерского районного суда Киева Р.КИРЕЕВ удовлетворил 2 из 8 ходатайств защиты Ю.ТИМОШЕНКО, в частности, суд согласился истребовать контракты, заключенные в 2006 году между НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго», а также бухгалтерскую справку НАК «Нафтогаз» о цене на природный газ для технических потребностей.