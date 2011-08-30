Томенко просит милицию не носить ему пока повесток, потому что он - во дворцах

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО просит до начала сессии парламента 6 сентября не приносить ему повестки в милицию, поскольку сейчас он реализует общественный проект «7 чудес Украины: замки, крепости, дворцы» и находится в тех регионах, где презентуются эти объекты.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Комментируя истории с вызовами в милицию организаторов акции к 20-летию Независимости, он сказал, что власть и милиция сегодня действительно подтверждают свое поведение, о котором шла речь в резолюции, принятой на митинге оппозиции.

«По содержанию она действует как оккупационная власть, поскольку преследуются политики, которые на День Независимости собственной страны выступали в защиту украинских национальных интересов, пропагандировали украинский язык, украинскую культуру и популяризировали национальную символику», - отметил он.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что он как автор закона об уголовной ответственности за надругательство над национальными символами даже и не думал, что в Украине будут власть и милиция, которые будут не наказывать за надругательство над национальными символами, а открывать уголовные дела в отношении тех, кто их пропагандирует.

Также Н.ТОМЕНКО назвал абсурдом вызовы в милицию на одно и то же время и в выходные десятков политиков. «Такое впечатление, что речь идет о расследовании какого-то резонансного преступления», - отметил Н.ТОМЕНКО.

«В то время, когда ежедневно имеем сообщение об убийствах, изнасилованиях или других преступлениях, которые не раскрываются милицией, все силы брошены на то, чтобы выяснить, кто организовал народное празднование Дня Независимости», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО публично попросил милицию не пугать консьержей и жильцов его дома на Оболони в Киеве. По словам Н.ТОМЕНКО, ему сообщили, что ему принесли уже вторую повестку в милицию. Он отметил, что это делалось таким образом, что жильцы до сих пор обсуждают процедуру этого важного действа.