Суд начал допрос Пукача - он дает «очень интересные» показания

Печерский районный суд Киева начал допрос бывшего генерала МВД Украины Алексея ПУКАЧА, которой обвиняется в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам во время перерыва в судебном заседании сообщил адвокат матери убитого журналиста Леси ГОНГАДЗЕ Андрей ФЕДУР.

"Суд начал допрос ПУКАЧА... Для себя я узнал кое-что интересное, что, по моему мнению, будет иметь влияние на квалификацию действий ПУКАЧА, который дает очень интересные показания", - сказал адвокат.

По словам А.ФЕДУРА, суд заслушивает показания подсудимого в эпизоде, который касается совершения преступления работниками МВД в отношении журналиста Алексея ПОДОЛЬСКОГО.