Суд начал допрос Пукача - он дает «очень интересные» показания
13:37, 30 августа 2011Политика
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Информация от Федура
Печерский районный суд Киева начал допрос бывшего генерала МВД Украины Алексея ПУКАЧА, которой обвиняется в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам во время перерыва в судебном заседании сообщил адвокат матери убитого журналиста Леси ГОНГАДЗЕ Андрей ФЕДУР.
"Суд начал допрос ПУКАЧА... Для себя я узнал кое-что интересное, что, по моему мнению, будет иметь влияние на квалификацию действий ПУКАЧА, который дает очень интересные показания", - сказал адвокат.
По словам А.ФЕДУРА, суд заслушивает показания подсудимого в эпизоде, который касается совершения преступления работниками МВД в отношении журналиста Алексея ПОДОЛЬСКОГО.
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