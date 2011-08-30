У Януковича говорят, что в Польше обсудят вопросы торговли

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл с рабочим визитом в Республику Польша.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины. Как ожидается, в Гданьске глава Украинского государства примет участие в церемонии чествования погибших во Второй мировой войне. Также состоится встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Республики Польша Бронислава КОМОРОВСКОГО в формате «с глазу на глаз».

Как сообщил глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН, рабочий визит Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА в Республику Польша проходит по приглашению Президента этой страны Б.КОМОРОВСКОГО. «Визит главы Украинского государства состоится в период председательства Польши в Европейском Союзе, следовательно, темы европейской интеграции Украины, в частности вопросы завершения переговоров относительно Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС уже в этом году, будут доминирующими во время встречи президентов Украины и Польши», - сказал глава Администрации Президента.

Планируется также, что главы государств обсудят состояние и перспективы развития торгово-экономических отношений, ведь Польша является крупнейшим торговым партнером Украины среди стран Центрально-восточной Европы, и по итогам первого полугодия 2011 года занимает четвертое место среди стран мира с показателем внешнеторгового оборота с нашим государством в 2,9 млрд. долларов США.