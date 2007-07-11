Мороз убежден, что Луценко иссяк
14:44, 11 июля 2007Политика
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Спикер ВР V созыва процитировал обвинения
|Александр Мороз
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил сегодня журналистам во время визита в Мариуполь.
А.МОРОЗ процитировал обвинения в свой адрес Ю.ЛУЦЕНКО в предательстве, а также слова Ю.ЛУЦЕНКО о том, что тот приводит в свою политическую силу "новых людей".
"Заберите у него слово "предательство"… У него нет новых идей", - сказал А.МОРОЗ.
При этом он напомнил, что "ВИНСКИЙ и ЛУЦЕНКО вели в Соцпартии самые острые дискуссии, а сейчас они вместе борются против СПУ".
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