Арьев считает, что митинги уже никому не интересны

Народный депутат Украины Владимир АРЬЕВ считает, что оппозиция должна разработать новую тактику борьбы с режимом Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, поскольку митинги уже никому «не интересны».

Об этом он пишет в своей статье для газеты "Зеркало недели. Украина" от 27 августа.

По словам В.АРЬЕВА, методы борьбы начала 90-х годов и опыт акции «Украина без Кучмы» безнадежно устарели. "Несмотря на наличие протестных настроений в обществе, оппозиция пока не может перевести их в практическую плоскость. Молодежи, которая выросла на туповатых и бессмысленных, но ярких и динамических телешоу, неинтересно и скучно часами стоять под пламенные речи лидеров. Старшему поколению неинтересно слушать то, что они и так знают, поскольку сталкиваются с беззаконием ежедневно и повсюду. А новых, и главное - эффективных предложений, как бороться с режимом, сегодня не слышно ни от кого», - отмечает В.АРЬЕВ.

«Поводов к массовым демонстрациям за последних полтора года было предостаточно, однако только реакция малого и среднего бизнеса на налоговую «реформу» заставила режим ЯНУКОВИЧА недолго, но серьезно поволноваться. И предпринять шаг назад. Тогда на Майдан вышли только защищать корпоративные интересы, без политических лозунгов и требований. При этом страх властей был нескрываемым и очевидным. Только эффективно воспользоваться знанием этой слабости до сих пор никто не смог», - сказано в статье.

При этом В.АРЬЕВ высказал уверенность, что гибкость мышления оппозиционеров может выгодно выделиться на фоне заскорузлости власти, которая «массово теряет сторонников из-за постоянного обмана, роста коррупции и полного пренебрежения к народ».

«Нынешние хозяева печерских кабинетов иначе просто не умеют. Оппоненты власти, теоретически, - сполна. Если смогут найти слова и осуществить поступки, способные вывести их сторонников из апатии. Допускаю, что Майдан-2004 повторить не удастся. Такие события происходят раз на поколение. Но кто сказал, что не получится иначе? Нужно только очень захотеть достучаться», - считает В.АРЬЕВ.