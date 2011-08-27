Янукович: мы - одна большая украинская семья

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с представителями Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) вопросы развития Украины и взаимодействия власти с зарубежным украинством.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Мы, украинцы, и те, кто живет в Украине и за ее пределами – одна большая украинская семья, которая желает счастья и лучшей доли Украине. Мы должны объединяться ради будущего нашего государства», – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 21-23 августа в Киеве состоялось Ежегодное общее собрание ВКУ.

В частности, председатель Конгресса Евгений ЧОЛИЙ призвал украинскую власть освободить из-под ареста лидера «Батькивщины», экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО и членов ее правительства и «прекратить позорные судебные процессы в Украине». «Мы пригласили Юлию ТИМОШЕНКО на наше собрание, но в связи с совершенно неоправданным арестом она не смогла присутствовать», - отметил Е.ЧОЛИЙ.