Гриценко требует от Герман опровержения

Председатель партии "Гражданская позиция", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО требует от советника Президента Украины - руководителя Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам АП Анны ГЕРМАН опровергнуть информацию о том, что он якобы бывает в Администрации Президента.

Об этом идет речь в переданном УНИАН письме А.ГРИЦЕНКО к А.ГЕРМАН.

А.ГРИЦЕНКО напомнил, 24 августа в эфире 5-го телеканала А.ГЕРМАН заявила: "Юлия ТИМОШЕНКО... не признает этого Президента, она не хочет к нам идти на диалог. Все остальные бывшие кандидаты в президенты, все лидеры оппозиции очень часто бывают в Администрации Президента. Я заявляю об этом с абсолютной ответственностью».

А.ГРИЦЕНКО заметил, что не считает «общение представителей власти и оппозиции чем-то таким, что должно осуждаться или оцениваться негативно. Главное – какие вопросы обсуждаются, с какой целью, и делается это публично или скрывается».

«Например, - идет речь дальше в письме А.ГРИЦЕНКО, - если бы Президент захотел услышать мое виденье угроз национальной безопасности Украины или примеры провалов в работе ПРАВИТЕЛЬСТВА, и для того пригласил на встречу в АП, я бы изложил ему свои оценки и предложения».

«Но – в данном случае Вы как должностное лицо, работающее в Администрации Президента, публично, на всю страну, сказали обо мне НЕПРАВДУ», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Поэтому заявил он, прошу А.ГЕРМАН предоставить «информацию, которая документально, то есть (цитирую Вас) "с абсолютной ответственностью", подтвердила бы хоть ОДИН СЛУЧАЙ, когда я, ГРИЦЕНКО Анатолий Степанович, кандидат на пост Президента Украины на выборах 2010 года, председатель партии "Гражданская позиция", "бывал в Администрации Президента" после инаугурации на этот пост ЯНУКОВИЧА Виктора Федоровича».

Доказательствами того, что он находился в помещении АП, по мнению А.ГРИЦЕНКО, могут быть: выписки из книг регистрации посетителей из Бюро пропусков, рабочие журналы руководителей служб (помощников) Президента или должностных лиц АП; свидетельство Президента, должностных лиц АП, или офицеров Управления государственной охраны, скрепленные их подписями; материалы, полученные оперативным путем, например, записи камер видеонаблюдения, отпечатки моих пальцев на дверях кабинетов должностных лиц АП, или на стаканах для воды в приемных; какие-нибудь другие доказательства моего пребывания в помещении АП, которые Вы считаете убедительными, чтобы говорить об этом (еще раз цитирую Вас) "с абсолютной ответственностью".

Указанную информацию А.ГРИЦЕНКО просит предоставить в определенный законом срок.