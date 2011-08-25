Пайфер: Таможенный союз – это новейший российский фокус

Вступление Украины в Таможенный союз поставит под угрозу заключение соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом.

Такое мнение в интервью Радио «Свобода» высказал Стивен ПАЙФЕР - Посол США в Украине в 1997-2000 годах, аналитик в одном из самых престижных политологических центров Вашингтона – Brookings Institution.

Говоря об отношениях нынешней власти Украины с РФ, С.ПАЙФЕР отметил, что Виктор ЯНУКОВИЧ «придерживается политики, которая больше интересует Россию, чем, скажем, политика Виктора ЮЩЕНКО, но это не пресмыкательство перед Москвой, это попытка достичь определенного результата. Существует множество дел, на которые Украина смотрит совершенно по-другому, чем Россия. Вот сейчас Россия очень давит на Украину, чтобы та вошла в Таможенный союз, однако Киев не сдается».

По словам дипломата, Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана - «это продолжение российских интересов относительно бывших советских республик. Сначала было СНГ, тогда Организация коллективной безопасности, Таможенный союз – это новейший российский фокус».

При этом С.ПАЙФЕР напомнил, что в 2003 году тогдашний Президент Украины Леонид КУЧМА «заявил, что готов приобщиться к Единому экономическому пространству, но только в рамках договора о зоне свободной торговли, поскольку вступление в нее не угрожало бы украинскому вступлению в ВТО. Вступление в Таможенный союз не только осложнит правила ВТО, но также будет угрожать заключению соглашения о зоне свободной торговли с ЕС».