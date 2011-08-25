Герман: Все лидеры оппозиции, кроме Тимошенко, ведут диалог с властью

Все лидеры нынешней украинской оппозиции ведут диалог и очень часто бывают в Администрации Президента.

Об этом в эфире телемарафона «Украинская независимость» на «5 канале» заявила советник Президента, руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Анна ГЕРМАН.

По ее словам, «Юлия ТИМОШЕНКО не признала Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, она не хочет идти с нами на диалог. Все другие бывшие кандидаты в президенты, все лидеры оппозиции, которые сегодня есть, очень часто бывают в Администрации Президента». «Я заявляю абсолютно и ответственно о том, что все лидеры нынешней оппозиции общаются, разговаривают, ведут диалог с властью. Я с огромным удовольствием и сама много беседую и с Арсением Петровичем ЯЦЕНЮКОМ, и с Олегом ТЯГНИБОКОМ – эти люди, которые склонны к диалогу, которые хотят говорить», – заявила А.ГЕРМАН.