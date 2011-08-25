Милиция передала в ГПУ протоколы по «провокациям» 24 августа

Генеральная прокуратура Украины даст правовую оценку действий некоторых участников митинга оппозиции, который состоялся сегодня в столичном парке имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщает Управление связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

«Невзирая на предупреждение государственного исполнителя организаторов митинга возле памятника Т.Шевченко о запрещении Окружным административным судом столицы шествия в центре города, некоторые участники митинга прибегли к провокациям. Эти противоправные действия привели к инцидентам с милицией. Правонарушения уже задокументированы, и в ближайшее время им будет дана правовая оценка Генеральной прокуратурой Украины», - говорится в сообщении.

Управление связей с общественностью МВД Украины отмечает, что «обеспечение прав и свобод всех граждан Украины – основная задача органов правопорядка. Именно поэтому милиция сделает все возможное, чтобы празднование Дня Независимости прошло цивилизовано».

Как сообщал УНИАН, невзирая на запрещение суда проводить акции оппозиции в любых местах, кроме парка Шевченко, участники митинга по случаю Дня Независимости Украины планировали идти колонной к Администрации Президента, чтобы передать главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ резолюцию, которую они утвердили.

Однако бойцы спецподразделения милиции «Беркут» перегородили улицу Владимирскую, чтобы не допустить проход колонны к Администрации Президента. Также улица перекрыта автозаками и автобусами с «беркутовцами».

Участникам митинга не удалось пройти через кордон милиции, и они начали расходиться.

После этого организаторы шествия призвали людей небольшими группами по разным улицам проходить на Майдан Незалежности, где в 17.00 планируется продолжение митинга.

В данное время на Майдане Незалежности собираются сторонники оппозиционных партий. Они держат в руках государственные флаги Украины, партийные флаги «Батьківщини» и некоторых других оппозиционных партий.