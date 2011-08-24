МИД: Россия отказывается отдавать маяки в Крыму

В МИД Украины считают, что вопрос об использовании объектов навигационно-гидрографического обеспечения (НГО) безопасности мореходности в Черном и Азовском морях должен решаться путем переговоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

«Этот вопрос нужно решать путем переговоров», - сказал он.

О.ВОЛОШИН отметил, что российская сторона отказывается от выполнения решений украинского суда, ссылаясь на их несоответствие регламенту решения спорных вопросов, предусмотренному базовыми соглашениями по Черноморскому флоту РФ.

По словам О.ВОЛОШИНА, позиция МИД Украины заключается в том, что вопрос использования объектов НГО, размещенных на территории Крыма, должен решаться четко в соответствии с положениями базовых соглашений по ЧФ РФ и законодательством Украины путем заключения соглашения об использовании сторонами системы навигационно-гидрографического обеспечения безопасности мореплавания в Черном и Азовском морях.

Как сказал О.ВОЛОШИН, вопрос подготовки упомянутого соглашения был рассмотрен на заседании соответствующей украинско-российской рабочей группы в июне этого года, где стороны договорились обсудить свои предложения об использовании объектов НГО в ходе следующего заседания рабочей группы в сентябре-октябре этого года.

О.ВОЛОШИН заверил, что в ходе переговоров украинская сторона приложит усилия, чтобы решить этот вопрос без излишней политизации, но с полным соблюдением национальных интересов Украины.

«Мы не хотим превращать вопроса маяков, как это было в предыдущие годы, в конфликтную ситуацию в Крыму», - сказал О.ВОЛОШИН.

Он добавил, что в МИД Украины отрицательно относятся к попыткам представителей общественных организаций проникать на режимные объекты.