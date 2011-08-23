Севастопольская "Батькивщина": неужели Партия регионов так боится
Через суд запрещено отмечать 24 августа
Окружной административный суд Севастополя, рассмотрев иск Гагаринской райгосадминистрации города, запретил местной партийной организации ВО «Батькивщина» проводить ко Дню независимости Украины торжественный митинг на площади перед памятником Тарасу Шевченко и возлагать цветы к монументу.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горорганизации партии.
Как заявил первый заместитель городской организации «Батькивщины» Николай ИВАНЮК, «решение власти о запрете проведения митинга, приуроченного к двадцатой годовщине со дня провозглашения Независимости Украины, вызывает удивление и возмущение. В Севастополе подобное происходит впервые за все прошедшие годы. Неужели Партия регионов настолько боится собственного народа, что даже в такой знаменательный день, «закрывается» судебными решениями и запрещает людям проводить торжественные мероприятия, нарушая их конституционные права?».
По мнению Н.ИВАНЮКА, «с такой политикой нынешней власти наше государство все дальше и дальше отходит от демократических ценностей и ставит под сомнение интеграцию Украины в европейское сообщество. Подобную политику осуждают государственные лидеры и общественность от Москвы до Вашингтона. Но Украина - это наша страна, и мы будем бороться за ее демократический путь развития».
В сообщении отмечается, что в «Батькивщине» «надеются увидеть, как севастопольские «регионалы» в течение продолжительного времени будут праздновать День Независимости Украины возле памятника Тарасу Шевченко и возвеличивать великого борца за украинскую государственность».
Окружной административный суд Севастополя в своем постановлении сослался на ч. 5 ст. 182 Кодекса административного судопроизводства Украины, в соответствии с чем суд удовлетворяет требования истца в интересах национальной безопасности и общественного порядка, в случае, если признает, что проведение собраний, митингов, демонстраций или других собраний может создать реальную опасность беспорядков или преступлений, угрозу здоровью, правам и свободам людей.
Кроме того, суд принял во внимание то, что начальник УМВД Украины в городе Севастополе попросил председателя Севастопольской ГГА обратиться в судебные органы с целью ограничить на территории города проведение каких-либо массовых мероприятий, не предусмотренных планом празднования Дня Государственного флага Украины и 20-й годовщины Независимости Украины в период с 19 по 28 августа, «поскольку УМВД в городе Севастополе не хватит ни человеческих, ни материальных ресурсов обеспечить общественный порядок, безопасность населения и других прав граждан».