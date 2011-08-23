Тимошенко поздравила всех с 20-й годовщиной независимости

Печерский районный суд Киева опять отказался удовлетворить ходатайство об изменении меры пресечения экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, это уже десятый отказ.

В частности, в своем решении судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ сказал, что защита не привела в ходатайстве достаточных аргументов для изменения меры пресечения и освобождения Ю.ТИМОШЕНКО из-под стражи.

«Судом не установлены обстоятельства для изменения меры пресечения», - говорится в постановлении, зачитанном Р.КИРЕЕВЫМ.

Депутаты, присутствовавшие в зале, поднялись со своих мест и стали скандировать «С праздником». После этого они начали петь гимн Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО в свою очередь также поздравила всех с 20-й годовщиной Независимости и заметила, что «мы будем жить в европейской стране и не допустим оккупантов в нашу страну».

В заседании суда в «газовом» деле Ю.ТИМОШЕНКО объявлен перерыв до 09.00 25 августа.