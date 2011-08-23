У Ющенко возмущены: некоторые путают защиту демократии и свои интересы

Член президиума партии «Наша Украина» Ирина ВАННИКОВА называет провокацией ультиматум в адрес лидера партии Виктора ЮЩЕНКО и «Нашей Украины», озвученный несколькими представителями БЮТ от имени Комитета сопротивления диктатуре.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, И.ВАННИКОВА подчеркнула, что этот комитет никогда не принимал решения о требовании к «Нашей Украине» исключить из своих рядов В.ЮЩЕНКО. По ее словам, этот ультиматум свидетельствует о том, что «некоторые «оппозиционеры» путают защиту демократии со своими партийными интересами».

«Понятно, что это грубая провокация, направленная на раскол украинской демократической оппозиции незадолго до парламентских выборов. Это игра в интересах власти, потому что только при условии расколотой оппозиции нынешний режим сможет удержаться», - считает И.ВАННИКОВА.

«Наша Украина» неоднократно осуждала неправовые действия власти относительно Юлии ТИМОШЕНКО и других правительственных экс-чиновников и использование суда для расправы над политическими оппонентами. Однако мы не будем принимать участия в вигораживании действий высокопоставленных должностных лиц, если они сдали интересы или суверенитет страны», - заявила она.

«Позиция Виктора ЮЩЕНКО и «Нашей Украины» однозначна, - газовые соглашения, заключенные ТИМОШЕНКО в январе 2009 года, являются абсолютно невыгодными для Украины и должны быть отменены. Мы партия национальных интересов, это не наша цель - понравиться ПУТИНУ и «Газпрому», - подчеркнула И.ВАННИКОВА.

«Наша Украина» присоединилась к Комитету сопротивления диктатуре с целью защиты демократии в стране и противодействия псевдореформам власти», - добавила она.