На Лукьяновском СИЗО завяжут сине-желтые ленты

Народный депутат Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ призывает украинцев присоединиться к АвтоМайдану, который состоится в Киеве в День Независимости.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

По словам депутата, сегодня с самого утра двинулись в столицу колонны автомобилей из всех регионов Украины на АвтоМайдан. «И завтра мы вместе повяжем желто-голубые ленты возле Лукьяновского СИЗО как символ того, что мы стоим на страже интересов нашего государства, уважаем и помним права и свободы народа».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ призвала всех людей, которым не безразлично будущее страны, присоединиться к АвтоМайдану, чтобы не словом, а делом показать, что «мы есть, что мы живы, и это наша страна».

«Только вместе мы преодолеем все трудности и пройдем это непростое испытание - испытание на прочность украинской нации», - подчеркнула она.

Также Н.КОРОЛЕВСКАЯ просит каждого пользователя интернета, зарегистрированного в социальных сетях, в знак гордости за свою страну заменить фотографию в профиле желто-голубым флагом. «Это будет хорошим подтверждением того, что мы с вами едины», - отметила депутат.