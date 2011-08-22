Герман: Я бы провела футбольный матч «оппозиция и власть»

Советник Президента Украины по гуманитарным вопросам Анна ГЕРМАН хотела бы организовать ко Дню Независимости Украины футбольный матч между представителями оппозиции и власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

«Я бы провела футбольный матч «оппозиция и власть». Я думаю, что это было бы интересно. По крайней мере, там был бы шанс на справедливый суд», - сказала А.ГЕРМАН.

Она высказала мнение, что нужно немного с юмором относиться к официальным мероприятиям к 20-й годовщине независимости Украины.